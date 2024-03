4 mariages pour 1 lune de miel du 11 mars 2024 - Melissa & Alexandre

Pour cette semaine inédite, 4 futures mariées vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour tenter de gagner une incroyable lune de miel. Elles vont pouvoir se juger et se noter en même temps que la professionnelle du domaine, Élodie Villemus. Les quatre jeunes femmes seront jugées pour leur robe de mariée, la décoration de la réception, leur repas et l'ambiance générale de leur mariage. Mélissa et Alexandre, nos amoureux du jour, se sont rencontrés dans un restaurant il y a trois ans, et depuis, tout est allé très vite, puisqu'ils ont donné naissance à une petite fille. Après l'arrivée de leur merveille, c'est lors d'un dîner romantique sur une péniche que le jeune homme a demandé la main de Mélissa. Aujourd'hui, les amoureux ont organisé leur mariage sur le thème, "Romantique et Traditions", un mariage "fait main", du maquillage, à la cérémonie ! 4 mariages pour 1 lune de miel du 11 mars 2024 - Melissa & Alexandre