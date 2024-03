4 mariages pour 1 lune de miel du 14 mars 2024 - Chloé & Florian

Parents de deux enfants, Chloé et Florian se sont rencontrés il y a 10 ans lors d'une soirée et ce fut le coup de foudre immédiat. C'est finalement le jour de l'anniversaire de Chloé que le jeune homme a sauté le pas ! Aujourd'hui, c'est en Normandie que la jeune femme va dire oui à son prince charmant sur le thème "Élégance et nature" avec une décoration 100% faite main ! 4 mariages pour 1 lune de miel du 14 mars 2024 - Chloé & Florian