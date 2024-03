4 mariages pour 1 lune de miel du 15 mars 2024 - Reveal

Aujourd'hui, c'est l'heure de découvrir le meilleur comme le pire des mariages des candidates de la semaine. Elles vont découvrir les images des cérémonies, mais aussi et surtout les notes que la professionnelle des mariages, Elodie Villemus, leur a attribuées. Alors, qui de Mélissa, Maire-Claudy, Chloé et Coraline va obtenir la meilleure moyenne et remporter la lune de miel ? Rendez-vous tout de suite pour le découvrir !