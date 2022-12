4 mariages pour 1 lune de miel du 16 décembre 2022 - Reveal

Aujourd’hui, le grand reveal de la semaine va départager les mariés juges. Il est temps pour elles de revivre le meilleur et le pire de leur mariage. Chacune d’entre elles va découvrir les notes qui leur ont été attribuées par leurs concurrentes et par Élodie Villemus, l’experte wedding planner. Elles vont aussi découvrir qui a été élue meilleure invitée de la semaine ! Qui de Nancy et Yanick avec leur thème "Ambiance chic et festive", Océane et Grégory avec leur thème "Princesse & Féeries", Marie et Arnaud avec leur thème "Alice au pays des merveilles" ou de Stéphanie et Giuseppe avec leur thème "L'amour en blanc et fushia" remportera la compétition et partira en lune de miel ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Semaine couple Reveal