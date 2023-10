4 mariages pour 1 lune de miel du 16 octobre 2023 - Spéciale Elodie aux mariages : Nathalie et Koen

Quatre futures mariées vont rivaliser pour avoir la chance de remporter une lune de miel exceptionnelle. Pour ce premier jour de compétition, on retrouve Nathalie et Koen qui vont se marier sur le thème "Romance et nature". Rencontrés il y a 8 ans lors d'un anniversaire d'un ami commun, les deux amoureux ne se sont plus quittés depuis. La wedding planner Élodie Villemus va pouvoir assister en temps réel aux mariages des autres candidates pour se faire son propre avis, autant sur la cérémonie que sur les réactions des mariées juges. 4 mariages pour 1 lune de miel. Nathalie et Koen