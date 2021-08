4 mariages pour 1 lune de miel du 17 août 2021 - Angélique et Christophe

Mariages classiques, originaux, traditionnels… Chaque semaine, quatre jeunes mariées s'opposent et jugent leurs cérémonies respectives pour tenter de remporter la lune de miel de leurs rêves ! Exceptionnellement, cette semaine, trois futures mariées partent pour une destination surprise à l'étranger. Elles vont découvrir le mariage de Cristel sur le thème "Elégance à la portugaise". De son côté, Angélique a organisé son mariage autour d'Alice au pays des merveilles" ; Dany sur une note "Mélodie romantique" et Gwendoline, dans une ambiance "Chic et glamour".Elles ne se connaissent pas mais ont accepté, le jour de leur mariage, d'être jugées par les autres. A chaque épisode, alors que l'une d'entre elles se fait passer la bague au doigt, les trois autres, invitées à la cérémonie et à la soirée, devront noter le mariage sur quatre critères : le lieu et sa décoration, la qualité du repas, l'ambiance générale et bien entendu la robe ! Une invitation pas comme les autres car toutes sont en compétition et convoitent le titre de "meilleur mariage". Imagination et créativité seront indispensables pour rendre ce jour exceptionnel et unique. Vendredi, lors de la finale, les couples découvriront leurs notes, jusqu'ici tenues secrètes et les commentaires sur le plus beau jour de leur vie ! Le couple recevant la meilleure moyenne remportera la lune de miel de ses rêves. Lequel de ces quatre mariages sera le mieux noté ?