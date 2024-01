4 mariages pour 1 lune de miel du 18 janvier 2024 - Semaine Ouverture de bal - Sylvie et Pierre

Pour la première fois, 4 Mariages pour 1 Lune de Miel offre une surprise exceptionnelle à nos quatre futures mariées… Cette semaine, Laëtitia, Marie, Cathy et Sylvie ont toutes misé sur leur ouverture de bal et c’est aux côtés d’un grand professionnel de danse, qu’elles vont chacune pouvoir répéter ce moment particulier ! Christophe Licata, Silvia Notargiacomo, Maxime Dereymez et Katrina Patchett, quatre des danseurs emblématiques de l’émission Danse avec les Stars, vont leur offrir un entrainement sur mesure ! Entre bachata, kizomba, danse moderne ou chorégraphie axée sur les portés, les 4 futures mariées mettront tout en œuvre pour réaliser une chorégraphie d’exception afin de gagner la compétition et remporter une incroyable lune de miel. Les quatre futures mariées vont être également notées sur leur robe, sur leur repas de mariage et elles devront éblouir leurs trois invitées avec le lieu de réception et tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Qui, parmi les quatre mariées, remportera une lune de miel ?