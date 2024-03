4 mariages pour 1 lune de miel du 18 mars 2024 - Alexis & Harmony

Cette semaine, 4 futurs mariés vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour tenter de gagner une incroyable lune de miel. Aujourd'hui, notre premier candidat est un homme et il s'appelle Alexis ! En effet, exceptionnellement, c'est un futur mari qui rentre en compétition à la place de sa femme, Harmony, qu'il va épouser sur le thème "Champêtre & Dentelle". Rencontrés dans une discothèque, ça a été un coup de foudre pour les deux tourtereaux. Après 15 ans de vie commune et 2 enfants, le jeune homme a enfin décidé d'épouser sa belle. Alors comment va se dérouler cette cérémonie champêtre ? Les mariées-juges vont-elles être indulgentes avec l'homme de la compétition ? 4 mariages pour 1 lune de miel du 18 mars 2024 - Alexis & Harmony