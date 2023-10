4 mariages pour 1 lune de miel du 18 octobre 2023 - Spéciale Elodie aux mariages : Mikaella et Jean-Philippe

Quatre futures mariées vont rivaliser pour avoir la chance de remporter une lune de miel exceptionnelle. Mikaella, la jeune tourangelle, va se marier à Jean-Philippe, le père de son fils, sur le thème "Simple & Raffiné". Les deux amoureux se sont rencontrés lors d'une manifestation, qui a été suivie d'un premier baiser et d'un bébé 6 mois plus tard. Il ne manquait que le mariage aux jeunes parents pour pouvoir pleinement vivre leur vie de couple. Comment les mariées juges vont-elles évaluer le mariage de la jeune maman ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Mikaella et Jean-Philippe