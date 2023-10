4 mariages pour 1 lune de miel du 19 octobre 2023 - Spéciale Elodie aux mariages : Luisa et Marley

Quatre futures mariées vont rivaliser pour avoir la chance de remporter une lune de miel exceptionnelle. Notre dernière mariée de la semaine est Luisa, âgée de 24 ans, qui s'apprête à épouser Marley en région parisienne sur le thème "Gala festif". Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école à l'âge de 10 ans, et huit ans plus tard, les deux amoureux se sont retrouvés pour ne plus jamais se quitter. Est-ce que ce mariage très festif va plaire aux autres candidates ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Luisa et Marley