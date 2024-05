4 mariages pour 1 lune de miel du 2 mai 2024 - Gioia & Sandra

Aujourd'hui, c'est Gioia et Sandra qui vont sceller leur amour sous le regard expert d'Elodie Villemus et de leurs concurrentes. Pour les deux amoureuses, tout a commencé il y a 3 ans via un échange sur internet. C'est finalement à la fin du confinement que Gioia s'est rapprochée de Sandra et depuis, les deux femmes ont décidé d'emménager ensemble. Aujourd'hui, c'est sur le thème "Cabaret années 20" qu'elles vont s'unir. Leur mariage va-t-il plaire aux autres mariés juges ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Gioia & Sandra