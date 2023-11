4 mariages pour 1 lune de miel du 20 novembre 2023 - Hope et Raphaël

Quatre mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel ! La compétition démarre avec Hope, la benjamine du concours, qui va épouser Raphaël sur le thème "L'Afrique en miniature". Rencontrés sur un site de rencontre, le jeune homme n'a pas attendu longtemps avant de demander la main à la mariée devant la tour Eiffel. Depuis, les tourtereaux ont mis au monde leur fils, né il y a 18 mois. S'inspirant d'une culture qui leur tient à cœur, ce premier mariage ne va pas laisser les candidates indifférentes. Entrée explosive, buffet traditionnel ou encore ambiance plus que festive, les mariés juges vont avoir droit à un mariage haut en couleurs. 4 mariages pour 1 lune de miel. Hope et Raphaël