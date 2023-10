4 mariages pour 1 lune de miel du 20 octobre 2023 - Spéciale Elodie aux mariages : Reveal

C'est le jour J pour les mariées juges, qui vont enfin pouvoir découvrir les notes et commentaires attribués par les jeunes femmes ainsi que par la wedding planner, Élodie Villemus. C'est l'occasion pour certaines d'entre elles de régler leurs comptes, mais aussi de revivre le plus beau jour de leur vie. La question demeure : qui sera l'heureuse gagnante de la compétition et remportera l'incroyable lune de miel avec son mari ? "4 mariages pour 1 lune de miel". Reveal.