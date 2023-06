4 mariages pour 1 lune de miel du 21 juin 2023 - Sandie et Johnny

4 mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel. Aujourd’hui, c’est Sandie et Johnny qui vont vivre et partager le plus beau jour de leur vie. Les deux amoureux se sont rencontrés sur leur lieu de travail il y a 10. Et même si le coup de foudre ne se fût pas immédiat, dès qu'ils ont discuté ils se sont tout de suite plus. Pour leur mariage, ils ont choisi le thème “Élégant en Turquoise". Ce thème reflète parfaitement les attentes de Sandie pour son mariage. Leur mariage va-t-il plaire aux autres mariés juges ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Sandie et Johnny