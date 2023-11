4 mariages pour 1 lune de miel du 21 novembre 2023 - Sabrina et Philippe

Quatre mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel ! Aujourd'hui c'est Sabrina, la conseillère clientèle de Charente qui va s'unir à Philippe sur le thème "Romantique Chic". Rencontrés il y a 12 ans lors d'un diner de Noël, c'est un soir de Noël que le jeune homme a fait sa demande. Le couple va organiser un mariage rempli d'amour et de douceur. Cependant, décoration en plastique ou buffet refroidi, les mariées-juges ne vont pas passer outre certains faux pas et Elodie Villemus finira même par donner un carton rouge ! 4 mariages pour 1 lune de miel. Sabrina et Phillipe