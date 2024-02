4 mariages pour 1 lune de miel du 22 février 2024 - Princesse & Yannick

Princesse, la dernière mariée de la semaine, s'apprête à unir sa destinée à celle de son prince, Yannick, sur le thème « L'Amour en or et blanc ». L'histoire d'amour de Princesse et Yannick a commencé il y a un an lors d'une soirée d'anniversaire. Pour le jeune homme, c'était le coup de foudre ! Quant à Princesse, plus réservée, elle a finalement ouvert son cœur au jeune homme, avant de donner naissance à trois merveilleux enfants. Aujourd'hui, c'est à Vallauris, à quelques kilomètres de Cannes, que Princesse organise son mariage ! Va-t-il être à la hauteur et réussir à convaincre les autres candidates ? Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel du 22 février 2024 - Princesse & Yannick