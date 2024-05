4 mariages pour 1 lune de miel du 22 mai 2024 - Julie et Tristan

Emission référence des mariages, 4 mariages pour 1 lune de miel fait sa révolution avec l’arrivée d’une experte : Elodie Villemus, wedding planner. Depuis 2011, 4 mariages pour 1 lune de miel est le rendez-vous phare de TF1 dans lequel quatre marié(e)s "mettent en compétition" leur mariage, pour tenter d'éblouir leurs concurrentes et remporter une lune de miel 5 étoiles. Chaque semaine, les marié(e)s juges donnent une note pour la robe, la décoration, le repas et l’ambiance de chaque mariage auquel elles assistent. A la fin de la semaine, chaque marié(e) découvre les notes qui lui sont attribuées. La marié(e)s juge, qui obtient la meilleure moyenne, remporte la fameuse lune de miel de rêve. Dans cette nouvelle version, Elodie Villemus, professionnelle de la conception et de l’organisation de mariages, suivra et commentera chaque mariage, du lundi au jeudi, et attribuera une note pour chacun des critères de la compétition : la robe, la décoration, le repas et l’ambiance. L'enjeu sera crucial puisque ses notes compteront pour moitié dans la moyenne des marié(e)s. Les notes de l'experte, que les mariées juges découvriront le vendredi pourront, donc, faire basculer le classement final ! Qui est notre experte : Elodie Villemus, wedding-planner ? A 38 ans, Elodie Villemus exerce le métier de wedding planner, jongle entre sa vie de maman de deux petites filles et un emploi du temps très chargé de chef d’entreprise. Il y a dix ans, elle se lance sur le marché du mariage haut de gamme et connaît une ascension fulgurante, jusqu’à se classer aujourd’hui parmi les wedding planners que tout le monde s’arrache. Aujourd’hui, elle est la référence du métier. Sa signature : l’élégance à la française… Son terrain de prédilection : la Côte d’Azur et ses lieux exclusifs. Des jeunes mariés viennent des quatre coins du monde pour s’offrir ses services. Cette working girl met un point d’honneur à ce que son travail soit à son image : élégant et soigné tout en répondant aux exigences les plus incroyables. Pour elle, rien n’est impossible.