4 mariages pour 1 lune de miel du 22 mars 2024 - Reveal

C'est la grande finale pour les candidats de la semaine ! Autour d'une table d'honneur, ils vont pouvoir découvrir les notes et commentaires qu'ils se seront attribués mutuellement ainsi que ceux de la professionnelle Elodie Villemus. Entre rires, larmes et tension, le "Reveal" promet d'être un moment plein d'émotions. Alors qui parmi Alexis, Céline, Andréa et Tiphaine, aura la chance de remporter une incroyable lune de miel ? 4 mariages pour 1 lune de miel du 22 mars 2024 - Reveal