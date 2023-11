4 mariages pour 1 lune de miel du 22 novembre 2023 - Dana-Marion et Charles

Quatre mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel ! Aujourd'hui, les candidates vont juger le mariage de Dana, maman de deux enfants, qui va épouser Charles sur le thème "Chic et Glamour". Après 6 ans d'amour, les tourtereaux ont fait le grand saut. Les mariées-juges vont assister à un mariage rempli de surprises et d'amour tout en scrutant avec rigueur les éventuels points faibles... 4 mariages pour 1 lune de miel. Dana et Charles