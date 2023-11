4 mariages pour 1 lune de miel du 23 novembre 2023 - Laurence et Christopher

Quatre mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel ! Notre dernière future mariée de la semaine est Laurence, 35 ans, qui va épouser Christopher, le père de ses enfants, sur le thème "Casino hivernal". Les amoureux se sont rencontrés sur les bancs du lycée, et si le coup de foudre n'était pas au rendez-vous, le charme a opéré il y a 11 ans lors d'une soirée chez une amie commune. Depuis, le couple vit le parfait amour et a donné naissance à 2 beaux enfants. Les amoureux vont proposer un mariage cosy et hivernal sous le signe de l'amour, avec une salle de réception pas comme les autres ! 4 mariages pour 1 lune de miel. Laurence et Christopher.