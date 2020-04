4 mariages pour 1 lune de miel du 24 avril 2020 - Reveal - Spéciale Couples

Cette semaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, dans 4 mariages pour 1 lune de miel, les futures mariées font équipe avec leurs maris. Quand les hommes s’en mêlent également, l’ambiance promet d’être animée… Des mariages les plus classiques aux plus originaux, des plus traditionnels aux plus fous, il y en aura pour tous les goûts !Pour tenter de décrocher la lune de miel de leurs rêves, les quatre couples mettent en compétition le plus beau jour de leur vie : leur mariage. Ils ne se connaissent pas. Pourtant, ce jour-là, ils seront jaugés et évalués par les autres. A chaque épisode, alors que l'un des couples se dit oui, les trois autres, invités à la cérémonie et à la soirée, devront noter le mariage sur plusieurs critères ! Une invitation pas tout à fait comme les autres car tous sont en compétition et convoitent le titre de "meilleur mariage". A chaque couple de rivaliser d'imagination et de créativité pour rendre ce jour exceptionnel et unique. Vendredi, lors de la finale, les couples découvriront leurs notes, jusqu'ici tenues secrètes et les commentaires sur le plus beau jour de leur vie ! Quel couple obtiendra les meilleures notes et remportera la lune de miel de ses rêves ?