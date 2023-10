4 mariages pour 1 lune de miel du 25 octobre 2023 - Angel et Maxime

Quatre futures mariées vont rivaliser pour avoir la chance de remporter une lune de miel exceptionnelle. Aujourd'hui, Angel va s'unir à Maxime dans les Hautes-France sur le thème "Chic et champêtre". Rencontrés sur un site de rencontre il y a 3 ans, ensemble ils forment une famille recomposée remplie d'amour. Avec une jolie décoration champêtre, des animations pour les invités et une soirée en dent de scie, les trois mariées vont-elles adhérer à l'univers d'Angel et de son mari ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Angel et Maxime