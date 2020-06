4 mariages pour 1 lune de miel du 26 juin 2020 - Reveal - Spéciale Célébrités

4 Mariages pour 1 Lune de Miel offre une surprise exceptionnelle aux quatre futures mariées de la semaine : Alexandra, Lois Monica, Céline et Sarra. Chaque jour, les mariées et leurs conjoints vont ainsi vivre une soirée inoubliable avec la présence d’un invité surprise venu interpréter, dans le plus grand des secrets, une de leurs chansons préférées. Un incroyable souvenir qui marquera à tout jamais le plus beau jour de leur vie. Pour cette semaine « Spéciale Célébrités », en présence de Joyce Jonathan, Michel Fugain, Laroche Valmont et Collectif Métissé, les quatre futures mariées vont être jugées sur leurs robes de mariée et devront éblouir leurs trois invitées avec le lieu de réception. Elles seront également jugées sur le repas, notées sur leur ouverture de bal et devront donc tout mettre en œuvre pour que l’ambiance de la soirée tienne toutes ses promesses. Car, pour toutes, l’enjeu est de taille. A l’issue de cette semaine extraordinaire, seule l’une d’entre elles remportera une incroyable lune de miel aux Seychelles.