4 mariages pour 1 lune de miel du 27 juillet 2022 - Reveal

Aujourd’hui, le grand reveal de la semaine va départager les mariés juges. Il est temps pour elles de revivre le meilleur et le pire de leur mariage. Chacune d’entre elles va découvrir les notes qui leur ont été attribuées par leurs concurrentes et par Élodie Villemus, l’experte wedding planner. Qui de Charlène et Francesco avec leur thème "Musique", Aurélie et Etienne avec leur thème "L'Île de la réunion", Marine et Damien avec leur thème "La Mélodie de l'Amour" ou de Laura et Rémi avec leur thème "Romantisme et Orchidée" remportera la compétition et partira en lune de miel ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Reveal