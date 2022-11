4 mariages pour 1 lune de miel du 28 novembre 2022 - Audrey et Michael

4 mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel. Aujourd’hui, c’est Audrey et Michael qui vont vivre et partager le plus beau jour de leur vie. Les deux amoureux se sont rencontrés il y a 14 ans. Pour leur mariage, ils ont choisi le thème "Perle". Leur mariage va-t-il plaire aux autres mariés juges ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Semaine couple - Audrey et Michael