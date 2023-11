4 mariages pour 1 lune de miel du 29 novembre 2023 - Aida et Engin-Can

4 mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel. Aujourd’hui, c’est Aida et Engin-Can qui vont vivre et partager le plus beau jour de leur vie. Les deux amoureux se sont rencontrés sur les bancs du collège de Romans-sur-Isère, il y a 9 ans. Pour leur mariage, ils ont choisi le thème "Chic & épuré”, dans la pure tradition turque. Leur mariage va-t-il plaire aux autres mariés juges ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Aida et Engin-Can.