4 mariages pour 1 lune de miel du 30 avril 2024 - Santana & Jonathan

Aujourd'hui, c’est Santana et Jonathan qui vont revivre et partager le plus beau jour de leur vie pour leurs noces de cristal. C'est il y a 1 an lors d'un voyage en Tunisie que le jeune homme demande à nouveau la main de Santana. Les deux tourtereaux décident de s'unir sur le thème "La Belle et la Bête", un thème qui sera respecté à la lettre ! Leur mariage va-t-il plaire aux autres mariés juges ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Santana & Jonathan