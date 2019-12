4 mariages pour 1 lune de miel du 5 décembre 2019 - Spéciale vote du public - Dallys et Wilfried

4 mariages pour 1 lune de miel offre aux téléspectateurs une semaine spéciale vote du public. Nos 4 futures mariées en compétition continueront à se noter entre elles sur leur robe de mariée, la décoration, le repas et l’ambiance de chaque mariage auquel elles assistent. Elodie Villemus, notre wedding planner, apportera son regard avisé sur les quatre mariages de la semaine mais, exceptionnellement, ne donnera pas de note car cette fois-ci, c’est le public qui prend le pouvoir ! En effet, tout au long de la semaine, les téléspectateurs auront l’occasion de voter pour la mariée qui, selon eux, méritent le plus de remporter la Lune de miel et de faire basculer le classement. Leurs votes compteront pour moitié dans la note finale ! Vendredi, c’est en direct que les téléspectateurs et les mariées découvriront le nom de la grande gagnante. Alors selon vous, quelle mariée méritera de remporter une incroyable lune de miel à l’autre bout du monde ?