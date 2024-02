4 mariages pour 1 lune de miel du 5 février 2024 - Marie-Chantal et Rameau

Aujourd'hui, quatre futures mariées vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour tenter de gagner une incroyable lune de miel. Élodie Villemus, wedding planneur de renom, va scruter chaque mariage avec son regard d'expert ! Après 15 ans d'amour, Marie-Chantal s'apprête à dire oui à Rameau, le père de ses cinq filles, sur le thème "Chic & Bling-bling". C'est en boite de nuit que les amoureux se sont rencontrés. Si le coup de foudre fut immédiat pour Rameau, il a fallu un peu de temps à la jeune femme pour succomber à son charme. Après 15 ans d'amour et plusieurs enfants, il a enfin fait le pas devant toute la famille de Marie-Chantal. C'est à Paris que va prendre place leur mariage. Une cérémonie pleine d'émotions, mais interminable, le mariage sous le signe du "bling-bling" ne va pas être au goût de toutes les candidates ! 4 mariages pour 1 lune de miel du 5 février 2024 - Marie-Chantal et Rameau