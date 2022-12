4 mariages pour 1 lune de miel du 6 décembre 2022 - Véronik et Ange

Pour la première fois dans l’histoire du programme, c’est un futur mari qui démarre la compétition à la place de sa femme !A partir de lundi 21 septembre « 4 Mariages pour 1 Lune de Miel » offre aux téléspectateurs une semaine spéciale et inédite qui réserve de nombreuses surprises.La première est de taille et se nomme Gaëtan qui devient le premier futur mari à participer, dès le début de la compétition, à la place de sa femme et qui s’avère être un redoutable candidat !Tout au long de la semaine, Gaëtan, 34 ans, se glissera donc dans le costume de marié juge. Il prendra part aux mariages des 3 jeunes femmes concurrentes, Paméla, Véronique et Jennifer et se fera un plaisir de les accueillir dans son propre mariage.En couple depuis 4 ans avec la femme de sa vie Géraldine, les amoureux sont inséparables et ont déjà fondé une famille. Passionnés de sports d’hiver, ils ont choisi le thème de l’amour à la montagne et nous prépare un mariage très vivant, très festif à l’image de cette semaine spéciale qui ne manque pas de créativité. D’une cérémonie dans un chalet montagnard à un mariage royal en passant par un une ambiance kilt, paillettes et licornes, les thématiques sont très originales et vont nous faire voyager dans des univers très différents. La présence de Gaëtan aux côtés des 3 futures mariées, apporte au programme une nouvelle dynamique, un vent de fraicheur. Gaëtan, Paméla, Véronique et Jennifer vont afficher une belle complicité et vont vivre des moments d’émotions intenses sans pour autant oublier l’enjeu et la compétition.Les fondamentaux de l’émission seront toujours présents : nos 4 mariés seront notés par leurs 3 invités sur leur décoration et devront éblouir avec leur tenue de mariés. Les 3 jeunes femmes et Gaëtan seront également jugés sur leur repas et devront tout faire pour que l’ambiance tienne toutes ses promesses. Elodie Villemus, notre wedding planner, apportera son regard avisé sur les 4 mariages de la semaine et attribuera une note à chacun des critères de la compétition !Vendredi, les 4 mariés découvriront les notes attribuées par Elodie qui compteront pour moitié dans leur moyenne. Des notes susceptibles de tout faire basculer.Alors qui parmi les quatre mariés réussira à convaincre ses concurrents et notre professionnelle des mariages afin de remporter une incroyable lune de miel ?