4 mariages pour 1 lune de miel du 6 décembre 2023 - Sabrina & Vincent

4 mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel. Aujourd'hui, on retrouve Sabrina, 33 ans qui va s'unir au père de ses trois enfants, Vincent, sur le thème des "Fleurs". Connu il y a 13 ans lors d'un stage de préparation pour le BAFA, quelques années plus tard, une véritable vie de famille à débuté avec la naissance de leur 3 enfants. Lieu de réception atypique mais décoration qui laisse à désiré, Sabrina offre un mariage rempli d'amour et de tendresse malgré de nombreux points à revoir... 4 mariages pour 1 lune de miel. Sabrina et Vincent.