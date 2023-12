4 mariages pour 1 lune de miel du 6 décembre 2023 - Un mariage sur une péniche...ou presque !

Aujourd'hui, c'est Sabrina qui se mari à son compagnon et père de ses trois enfants sur le thème des "Fleurs". Suite à la cérémonie, les mariés-juges se rendent à pied sur le lieu de réception des plus atypiques ! Pensant qu'il s'agissait d'une péniche, elles vont rapidement découvrir que ce n'est pas totalement le cas... Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Sabrina et Vincent.