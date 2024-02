4 mariages pour 1 lune de miel du 6 février 2024 - Véronique & Frédéric

Aujourd'hui, c'est la pétillante aide-soignante Véronique qui va épouser Frédéric sur le thème "Champêtre Romantique" avec un budget de 9 000 euros. Tout a commencé il y a 8 ans lorsqu'ils se rencontrent sur Internet. Malgré la distance, 1 an plus tard, les amoureux emménagent ensemble. Aujourd'hui, c'est un mariage empli d'amour et de sincérité que va nous proposer le couple, mais réussira-t-il à convaincre les autres candidates ? 4 mariages pour 1 lune de miel du 6 février 2024 - Véronique & Frédéric