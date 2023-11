4 mariages pour 1 lune de miel du 6 novembre 2023 - Sofia et Abraham

Aujourd'hui, nous retrouvons le couple Sofia et Abraham qui vont se marier à Metz sur le thème "Romantique & Festif". Rencontrés sur un site de rencontre il y a 1 an, les deux amoureux ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Cette évidence a poussé le jeune homme à faire sa demande en mariage un soir de la Saint-Valentin à Barcelone ! Accompagnés pour la première fois d'un homme, les mariés-juges vont vivre une cérémonie sous le signe de l'amour mais aussi de la retenue... 4 mariages pour 1 lune de miel. Sofia et Abraham