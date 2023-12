4 mariages pour 1 lune de miel du 7 décembre 2023 - Ambre & Akiello

4 mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel. Pour conclure cette semaine de compétition, on retrouve Ambre, 22 ans, qui va épouser son futur mari, Akiello, sur le thème "Princesse". Rencontrés il y a 11 ans, le futur marié a attendu d'être sûr de ses sentiments avant de demander la main de la belle Ambre, maman de leurs deux enfants. Les mariés vont proposer un mariage enflammé, avec une ambiance de folie. Malheureusement, le buffet ainsi que l'ambiance va obliger la wedding planner à sortir des cartons rouges ! 4 mariages pour 1 lune de miel. Ambre et Akiello.