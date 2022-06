4 mariages pour 1 lune de miel du 7 juin 2022 - Marion et Antonio

Quatre mariées mettent en compétition le plus beau jour de leur vie pour remporter une incroyable lune de miel. Aujourd’hui, c’est Marion et Antonio qui vont vivre et partager le plus beau jour de leur vie. Les deux amoureux se sont rencontrés grâce à Antonio, qui avait retrouvé le chien Benji de Marion alors qu'il était porté disparu depuis quelques temps. Pour leur mariage, ils ont choisi le thème "Les îles chics”, pour le côté paradisiaque qui lui rappelle l'eau des lagons, le turquoise, une couleur que Marion aime beaucoup et le coté chic car pour eux un mariage doit l'être ! Leur mariage va-t-il plaire aux autres mariés juges ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Marion et Antonio.