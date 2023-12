4 mariages pour 1 lune de miel du 8 décembre 2023 - Reveal

Aujourd'hui, le grand reveal de la semaine va départager les mariés-juges. Il est temps de revivre le meilleur et le pire de leur mariage. C'est l'occasion pour chacune d'entre elles de découvrir les notes et commentaires qu'elles se sont attribuées, en plus de celles d'Élodie Villemus. Mais alors, qui de Sarah, Justine, Sabrina, ou Ambre, va remporter la lune de miel ? 4 mariages pour 1 lune de miel. Reveal