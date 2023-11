4 mariages pour 1 lune de miel du 8 novembre 2023 - Gloire et Aldrin

C'est au tour de Gloire et Aldrin de fêter le plus beau jour de leur vie sur le thème "Ambiance à l'africaine". Rencontrés il y a dix ans à l'anniversaire de l'oncle de la mariée, celle-ci a pris son temps avant de s'engager. Aujourd'hui parents de 4 enfants, le mariage est devenu une évidence ! Les parents vont proposer un mariage sous le signe de l'Afrique ! Une journée rythmée par une ambiance festive et haute en couleurs, malgré une attente qui a forcé les mariés-juges à partir avant l'arrivée du gâteau... 4 mariages pour 1 lune de miel. Gloire et Aldrin.