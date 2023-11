4 mariages pour 1 lune de miel du 8 novembre 2023 - Le marié arrive en scooter !

Suite à l'arrivée tardive des mariés, l'ensemble du repas est brusquement interrompu par une surprise des plus inattendues ! En effet, le jeune marié a choisi une entrée très originale à bord d'un scooter. Cette décision inattendue et mémorable a instantanément insufflé une atmosphère chargée d'une énergie africaine dans la salle, créant un moment mémorable pour tous les convives. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Gloire et Aldrin.