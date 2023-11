4 mariages pour 1 lune de miel du 9 novembre 2023 - Ali et Nour

Le dernier marié juge de la semaine est un homme ! À 32 ans, Ali va épouser sa femme, Nour, sur le thème "Élégance et Fiesta". Les deux tourtereaux se sont rencontrés sur les réseaux sociaux il y a 6 ans, après de longs mois d'échanges virtuels. Enfin, ils se rencontrent. Un coup de foudre immédiat pousse la jeune femme à déménager auprès de son homme en France. Les deux tourtereaux vont organiser un mariage sous le signe de l'amour et de la fête, qui ne laissera pas indifférente Elodie Villemus ainsi que les autres mariées-juges. "4 mariages pour 1 lune de miel". Ali et Nour.