4 mariages pour 1 lune de miel - Le gâteau prend feu !

C'est Mélissa et Alexandre qui célèbrent aujourd'hui le plus beau jour de leur vie sur le thème "Romantique et traditions", une adversaire de taille, qui fait peur à toutes les candidates ! Après une cérémonie ainsi qu'une salle de réception à couper le souffle, l'ambiance ainsi que le repas ont fait un carton plein ! Malheureusement, l'arrivée du gâteau n'a pas fait le même effet... Celui-ci commence à prendre feu alors qu'il arrive sur le dance floor... Autre déception : c'était un faux gâteau ! C'est donc un carton rouge pour la wedding planeuse Élodie Villemus. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel du 11 mars 2024 - Melissa & Alexandre