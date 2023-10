4 mariages pour 1 lune de miel - Les mariées juges se vengent de Céline

C'est le dernier mariage de la semaine pour les mariées-juges, et pas n'importe lequel ! C'est Céline qui se marie aujourd'hui, une adversaire redoutable qui a su se montrer très exigeante lors des mariages des autres candidates qui en conséquence, ne vont pas s'empêcher d'être sévères voire de mauvaise foi dans leurs notes et commentaires. Un comportement qu'Elodie Villemus, la wedding planner, relève avec humour ! Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Céline et Damien