4 mariages pour 1 lune de miel - Un 20/20 pour Elodie Villemus !

Pour l'ambiance du mariage de Coraline et Virgil, Elodie Villemus attribue la note parfaite et historique de 20 sur 20 ! C'était une réussite totale pour la wedding planneuse professionnelle qui choque toutes les candidates et redistribue les cartes ! Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel - Reveal