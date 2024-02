4 mariages pour 1 lune de miel - Un match de foot avant la cérémonie ?

Il est 19h30 et les mariées-juges ont été rejointes par tous les invités. Nos mariés ont choisi de lancer les festivités de manière quelque peu...originale. L'équipe de la mariée et celle de la mariée vont devoir s'affronter sur un terrain de football. Alors, quelle équipe va remporter les tirs au but et annoncer le début de la soirée ? Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel - Cassandra & Jérôme