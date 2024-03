4 mariages pour 1 lune de miel - Un "NO WAY" pour la guitare de charcuterie

Après la cérémonie de mariage, les mariés-juges découvrent la salle de réception de Tiphaine et Ludovic. Les amoureux ont proposé un buffet de charcuterie en forme de guitare ! Un choix osé, qui ne semble malheureusement pas être du goût de la professionnelle des mariages, Elodie Villemus, qui prononce un énorme "No way". Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel - Tiphaine & Ludovic