4 mariages pour 1 lune de miel - Une activité un peu gênante...

Lors de son repas de mariage, Véronique et son mari Frédéric organisent une activité, tout du moins originale... La mariée doit retrouver son mollet ! Comment faire ? Se bander les yeux et toucher les mollets de six hommes pour deviner lequel appartient à Frédéric. Malgré la touche d'humour, cette activité ne semble pas au goût des mariées-juges ni de la wedding planneur, Elodie Villemus... Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel - Véronique & Frédéric