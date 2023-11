4 mariages pour 1 lune de miel - Une cérémonie très timide

C'est le grand jour pour Sofia et Abraham qui se marient à l'Hôtel de Ville de Metz sur le thème "Romantique & Festif". Malheureusement, le mariage se déroule timidement, les mariés sont stressés et ne semblent pas très à l'aise. Une timidité que relèvent les mariés-juges mais également la wedding planneuse professionnelle, Elodie Villemus, qui ne comprend donc pas le choix du thème. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Sofia et Abraham