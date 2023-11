4 mariages pour 1 lune de miel - Une entrée en fanfare !

Pour leur entrée à la mairie, les deux mariés ont visé dans le mille de leur thème. Entre danseurs traditionnels, arrivée en fanfare et robe de mariée africaine, Hope et Raphaël ont opté pour une arrivée plus qu'originale qui a complètement séduit Elodie Villemus. Certaines candidates, en revanche, sont plus réfractaires face à ces prises de risques qu'elles ne jugent pas appropriées à l'événement...Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Hope et Raphael.