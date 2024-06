4 mariages pour 1 lune de miel - Une mariée-juge très impliquée !

Pour leur mariage, Gwendoline et Frédéric organisent une activité des plus originales, que la juge Marie-Nöel va prendre au pied de la lettre. Cravate, herbe ou petite fille, les participants vont devoir trouver le plus rapidement l'objet ou la personne indiqués par l'animatrice. Fous rires garantis chez les candidates. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Gwendoline & Frédéric