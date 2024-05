4 mariages pour 1 lune de miel - Une piste de danse enflammée

Pour leur ouverture de bal, Joséphine et Jacques partagent d'abord un moment de tendresse. Entre bisous langoureux et fumée étouffante, l'ouverture de bal est ensuite suivie d'une séance de danse sur le dance floor, l'occasion pour les mariées-juges de se joindre à tous les convives et de rythmer la soirée ! Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel - Joséphine & Jacques